رونالدو يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع مارسيلو

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه من المتوقع أن ينتقل البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وأفاد موقع دينفسا سينترال الإسباني بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو يضغط على إدارة يوفنتوس من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي مارسيلو.









وأوضح الموقع الإسباني أن رونالدو يضغط على يوفنتوس من أجل التعاقد مع مارسيلو، حيث يرغب النجم البرتغالي في مشاركة غرفة الملابس واللعب مرة أخرى مع صديقه المقرب وسيبذل أندريا بيرلو كل ما في وسعه لتحقيق رغبته.









وأكد الموقع الإسباني أنه في الوقت الحالي لن يقبل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني أي اقتراح لرحيل مارسيلو لكن إدارة السيدة العجوز ستحاول بكل الوسائل إقناع إدارة الفريق الملكي بالتخلي عن نجمها البرازيلي.









وأشار الموقع الإسباني إلى أن يوفنتوس يعلم أن فلورنتينو بيريز بحاجة للأموال في الصيف الحالي ما سيدفعه للاستغناء عن مارسيلو الذي أصبح بديلًا للفرنسي فيرلاند ميندي لكنه لن يتخلى عنه بأي ثمن.