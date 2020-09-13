الحد الادني للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية صناعي – زراعي – تجاري – فندقي عبر بوابة الحكومة المصرية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
Advertisements
الحد الادني للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية صناعي – زراعي – تجاري – فندقي عبر بوابة الحكومة المصرية

يسعى تنسيق الدبلوم الفني في مصر في 2020 إلى حصول عدد كبير من الطلاب على شهادات إتمام الدبلوم الفني في جميع التخصصات (سواء كانت دبلومات تجارية أو صناعية أو زراعية) من خلال معرفتهم بالمؤشرات تنقسم شهادات الدبلوم الفني إلى نظامين، سواء أكان ذلك خمس سنوات في التدريس أو لمدة ثلاث سنوات من التعليم، سنراجع جميع المؤشرات معك ينطبق على جميع الأقسام ويشرح كيفية استخدام هذا التنسيق.


تنسيق الدبلومات الفنية

بعد انتظار طويل، أعلنت أنه بعد الانتهاء من جميع الأعمال الصحيحة والمتدرجة، أكملت نتائج التدريس للدبلومات الفنية لمدة خمس سنوات وثلاث سنوات حتى يجد الطلاب أن معدل نجاح هذا العام أعلى من العام الماضي، ولكن معدل النجاح لمدة ثلاث سنوات أعلى قليلاً في النظام خمس سنوات، بشرط أن يكون الأمر عاملاً مؤثرًا في تنسيق الدبلومات الفنية، سيتم الإعلان عنه في غضون أيام قليلة، بشرط أن نكون قد راجعنا المعلومات التفصيلية والمؤشرات واستمارات الدبلومات المقبولة للطرق المستخدمة بالتنسيق معكم من خلال هذا المقال.


مؤشرات تنسيق قبول الدبلومات الفنية

لاحظنا من بيان نسبة النجاح أن نسبة نجاح الطالب أعلى إلى حد ما من العام الماضي، لكن وزارة التعليم العالي أشارت إلى أن بعض الجامعات المخطط لها يمكن استخدامها من قبل جميع طلاب الدراسات العليا، على النحو التالي: –

كلية السياحة والضيافة، كلية الزراعة، كلية الأعمال، كلية الهندسة، كلية العلوم السياسية المتقدمة، كلية الفنون التطبيقية، كلية الآثار، كلية نظم المعلومات الإدارية، كلية الترميم البصري.


الفرضية أن التطبيق يتم من خلال النسخة الإلكترونية للبوابة أدخل رقم البطاقة وكلمة المرور.


تنسيق الدبلومات الفنية فى مصر

ستقوم بتسجيل الطلاب في دورات الدبلوم وفقًا للحد الأدنى لكل قسم، ولكن الفرضية هي أن الحد الأدنى للالتحاق بالطلاب هو كما يلي:

الكثير من معاهد التكنولوجيا الصحية 96.36
معهد المنصورة للتكنولوجيا الصحية 95.00
تعليم طنطا 94.13.


هي تختلف عن الكليات الأخرى القائمة على كلية الزراعة، وكلية الأعمال، وكلية الفنون والآثار، والكليات الأخرى التي تعلن باستمرار طالب علم.


الحد الادني للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية صناعي – زراعي – تجاري – فندقي عبر بوابة الحكومة المصرية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دبلوم صنايع دبلوم زراعة تنسيق الدبلومات الفنيه تنسيق الدبلومات الفنية 2020 التنسيق

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة زيادة الضرائب في مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نادي عربي يغري نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أحمد حسن يوجه رسالة نارية إلى صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ حوالي 9 ساعات

الساحر الهولندي يقترب من ارتداء قميص برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع أيوب الكعبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يحدد إستراتيجية ضم صلاح

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الآن.. استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس التجارية والزراعية والصناعية عبر بوابة التعليم الفني للنتائج

برقم الجلوس فقط .. احصل على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر موقع التعليم الفني تخصصات « تجاري - صناعي - زراعي - فندقي »

بعد اعتمادها .. اعرف نتيجة الدبلومات الفنية 2019​ برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر رابط موقع التعليم الفني شعبة "صناعي - تجاري - زراعي - تمريض - فندقي"

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 للكليات والمعاهد

تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. روبط الاستعلام عن تنسيق الدبلومات (صناعي - تجاري - رزاعي) العام الماضي

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

تعليق ناري من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي

11:55 م

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

06:06 م

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

08:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟