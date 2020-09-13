الحد الادني للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية صناعي – زراعي – تجاري – فندقي عبر بوابة الحكومة المصرية

يسعى تنسيق الدبلوم الفني في مصر في 2020 إلى حصول عدد كبير من الطلاب على شهادات إتمام الدبلوم الفني في جميع التخصصات (سواء كانت دبلومات تجارية أو صناعية أو زراعية) من خلال معرفتهم بالمؤشرات تنقسم شهادات الدبلوم الفني إلى نظامين، سواء أكان ذلك خمس سنوات في التدريس أو لمدة ثلاث سنوات من التعليم، سنراجع جميع المؤشرات معك ينطبق على جميع الأقسام ويشرح كيفية استخدام هذا التنسيق.







تنسيق الدبلومات الفنية

بعد انتظار طويل، أعلنت أنه بعد الانتهاء من جميع الأعمال الصحيحة والمتدرجة، أكملت نتائج التدريس للدبلومات الفنية لمدة خمس سنوات وثلاث سنوات حتى يجد الطلاب أن معدل نجاح هذا العام أعلى من العام الماضي، ولكن معدل النجاح لمدة ثلاث سنوات أعلى قليلاً في النظام خمس سنوات، بشرط أن يكون الأمر عاملاً مؤثرًا في تنسيق الدبلومات الفنية، سيتم الإعلان عنه في غضون أيام قليلة، بشرط أن نكون قد راجعنا المعلومات التفصيلية والمؤشرات واستمارات الدبلومات المقبولة للطرق المستخدمة بالتنسيق معكم من خلال هذا المقال.







مؤشرات تنسيق قبول الدبلومات الفنية

لاحظنا من بيان نسبة النجاح أن نسبة نجاح الطالب أعلى إلى حد ما من العام الماضي، لكن وزارة التعليم العالي أشارت إلى أن بعض الجامعات المخطط لها يمكن استخدامها من قبل جميع طلاب الدراسات العليا، على النحو التالي: –

كلية السياحة والضيافة، كلية الزراعة، كلية الأعمال، كلية الهندسة، كلية العلوم السياسية المتقدمة، كلية الفنون التطبيقية، كلية الآثار، كلية نظم المعلومات الإدارية، كلية الترميم البصري.



الفرضية أن التطبيق يتم من خلال النسخة الإلكترونية للبوابة أدخل رقم البطاقة وكلمة المرور.







تنسيق الدبلومات الفنية فى مصر

ستقوم بتسجيل الطلاب في دورات الدبلوم وفقًا للحد الأدنى لكل قسم، ولكن الفرضية هي أن الحد الأدنى للالتحاق بالطلاب هو كما يلي:

الكثير من معاهد التكنولوجيا الصحية 96.36

معهد المنصورة للتكنولوجيا الصحية 95.00

تعليم طنطا 94.13.



هي تختلف عن الكليات الأخرى القائمة على كلية الزراعة، وكلية الأعمال، وكلية الفنون والآثار، والكليات الأخرى التي تعلن باستمرار طالب علم.