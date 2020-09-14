شاهد.. صور جديدة تحيي قصة العبارة "سالم إكسبرس" بعد غرقها منذ 30 عاما
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:10 ص
شيماء حسن
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كشف محمد سيد، مدرب غطس، تفاصيل مجموعة الصور الجديدة التي نشرت لحطام العبارة "سالم إكسبرس" التي غرقت من 30 عامًا.
وقال، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "نقطة غطس سالم إكسبرس من مغامرات الغوص، ويشترط لأي غواص للغوص في هذه المنطقة أن يكون حاصل على شهادة غواص مغامر".
وأضاف: "حطام هذه السفينة يرقد على عمق من 31 إلى 33 مترا، ولابد لمن يغطس في هذه النقطة أن يكون لديه عدة غطسات، وهناك مناطق شبيهة خاصة بحطام السفن أشهرها حطام ناقلة حربية انجليزية غرقت عام 1941 في المنطقة بين مدينة الغردقة وشرم الشيخ".
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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