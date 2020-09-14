شاهد.. صور جديدة تحيي قصة العبارة "سالم إكسبرس" بعد غرقها منذ 30 عاما

كشف محمد سيد، مدرب غطس، تفاصيل مجموعة الصور الجديدة التي نشرت لحطام العبارة "سالم إكسبرس" التي غرقت من 30 عامًا.





وقال، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "نقطة غطس سالم إكسبرس من مغامرات الغوص، ويشترط لأي غواص للغوص في هذه المنطقة أن يكون حاصل على شهادة غواص مغامر".





وأضاف: "حطام هذه السفينة يرقد على عمق من 31 إلى 33 مترا، ولابد لمن يغطس في هذه النقطة أن يكون لديه عدة غطسات، وهناك مناطق شبيهة خاصة بحطام السفن أشهرها حطام ناقلة حربية انجليزية غرقت عام 1941 في المنطقة بين مدينة الغردقة وشرم الشيخ".





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