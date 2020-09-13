نشرة حوادث "الفجر": تأجيل دعوى منع محمد رمضان من إحياء حفلات غنائية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار


حصلت بوابة "الفجر" على صورة الشاب ويدعى " اسامة.ا" الذي قتل خلال مشاجرة بين عائلتين بقرية طهما بالعياط.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حبس المتهمين فى واقعة مقتل أحد الأشخاص ويدعى " اسامة.ا" خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية طهما بالعياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها


أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة بحبس المتهمين فى واقعة مقتل أحد الأشخاص ويدعى " اسامة.ا" خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية طهما بالعياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأوضحت التحقيقات، أن خلافات سابقة بين العائلتين، نتجت عنها المشاجرة، مما لقى شخص مصرعه


كشفت المعاينة الأولية أن عقب سيجارة مشتعل السبب في نشوب حريق بإدارة شمال الجيزة التعليمية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.



أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقا شب بأحد العقارات بمنطقة حدائق الأهرام، غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


اعتمد المستشار حمادة الصاوي النائب العام اليوم الأحد، إطلاقَ «إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة» بمكتب النائب العام خدمةَ «منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام» عبر الموقع الرسمي «للنيابة العامة»، وذلك في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي بـ«النيابة العامة» وميكنة أعمالها، عوضًا عن الشكاوى التي كانت تتلقاها عبر موقع«google Form» منذ بدء العام القضائي الحالي، وتطويرًا لآلياتها.



قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد نقيب الموسيقيين، والتى تطالب بإلزامه بعدم إصدار أي تصاريح للممثل محمد رمضان لإحياء أي حفلات لجلسة 1 نوفمبر المقبل.


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