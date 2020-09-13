بهذه الصورة.. صبري فواز يحيي ذكري وفاة إسماعيل عبدالحافظ

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرص الفنان صبري فواز علي إحياء ذكري وفاة المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ الذي تحل اليوم.

حيث نشر صبري فواز صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتب : كل سنة وانت طيب يابا ، كل سنة وانت طيب يا عم إسماعيل.

والجدير ذكره أن إسماعيل عبدالحافظ رحل قادته الصدفة إلى مجاله، ليكتشف امتلاكه موهبة كبيرة سعى إلى تكليلها بالعلم والأدوات المناسبة، حيث صاغ مهارته في الإخراج التليفزيوني ما جعل أعماله الفنية تستحوذ مكانة كبيرة في قلوب الجماهير، وأصبح أحد أبرز المخرجين في تاريخ الدراما المصرية .

أخبار تهمك

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ ساعة الا ربع

تعليق ناري من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي

منذ 43 دقيقة

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نادي عربي يغري نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع أيوب الكعبي

منذ 41 دقيقة

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يحدد إستراتيجية ضم صلاح

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أحمد حسن يوجه رسالة نارية إلى صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة زيادة الضرائب في مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

الساحر الهولندي يقترب من ارتداء قميص برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

تعليق ناري من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي

11:55 م

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

06:06 م

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

08:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟