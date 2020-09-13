ترتيب هدافي الدوري المصري.. بلدوزر الزمالك يقترب من خطف الوصافة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

حقق فريق الزمالك انتصارا ثمينا على فريق الإنتاج الحربي في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 – 2020.

 

سجل هدف الزمالك الوحيد اللاعب مصطفي محمد مهاجم الأبيض بالدقيقة 63 من رأسية رائعة، ليرفع رصيد أهدافه بالدوري هذا الموسم إلي 9 أهداف ويتساوي مع سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون في المركز الثالث.


ويتصدر عبد الله السعيد نجم بيراميدز ترتيب هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 16 هدفا، بينما يحتل محمد شريف المركز الثاني برصيد 10 أهداف.


وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك على الانتاج الحربي:-

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا.

2- محمد شريف ( إنبي) 10 أهداف.

3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف.

4- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف

4- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف.

6- حسام حسن (سموحة) 8 أهداف.

7- والتير بواليا (الجونة) 7 أهداف.

8- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف.

9- مروان حمدي (وادي دجلة) 6 أهداف.

10- فادي فريد (أسوان) 6 أهداف.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية إلى صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي

منذ ساعة الا ربع

تعرف على حقيقة زيادة الضرائب في مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 8 ساعات

الساحر الهولندي يقترب من ارتداء قميص برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ أقل من ساعة

بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يحدد إستراتيجية ضم صلاح

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. نادي عربي يغري نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع أيوب الكعبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

تعليق ناري من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي

11:55 م

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

06:06 م

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

08:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟