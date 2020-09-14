أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-9-2020





شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين، الموافق 14-9-2020، استقرار بعد تراجعات حقهها خلال تعاملات الأسبوع الماضي.





أسعار الذهب اليوم





وسجلت اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 14-9-2020، قيمة 847 جنيه لجرام عيار 21، وقيمة 629 جنيه لجرام عيار 18، وقيمة 968 جنيه لجرام عيار 24، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6976 جنيه.





أسعار الذهب العالمي :





نزلت أسعار الذهب يوم الجمعة إذ انتعش الدولار الأمريكي، لكن المعدن النفيس في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا.





وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1938.53 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أفضل مستوياته .