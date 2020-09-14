الإبراشي: الانحياز للريف في قيمة التصالح تمييز عادل (فيديو)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:47 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن نصف سكان مصر يقطنون الريف وعليه فإن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض سعر متر مخالفات البناء إلى 50 جنيهًا هو بمثابة إنهاء الجزء الأكبر من إجراءات التصالح، كونه يخفف القيمة التي سيدفعها المخالف.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن معظم الفئات التي كانت تشتكي من عدم قدرتها على تسديد قيمة مخالفات التصالح متواجدة في الريف المصري، مشددًا على أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقبالًا كبيرًا على التصالح في مخالفات البناء.

ولفت "الإبراشي"، إلى أن التمييز فى تقييم مخالفات البناء في القرى هو تمييز عادل، في صالح تطبيق القانون.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

وإليكم أبرز تصريحات رئيس الوزراء فيما يلي:
- الرئيس وجه بتحديد 50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا 
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

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وائل الابراشي مخالفات البناء بوابة الفجر الفجر

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