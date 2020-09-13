الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد أهداف مباراة باريس سان جيرمان 0 × 1 مارسيليا الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:23 م محمد مرعي Advertisements Advertisements حقق مارسيليا فوزا صعبا على حساب نظيره باريس سان جيرمان في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم. أخبار تهمك بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته منذ حوالي 8 ساعات بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة منذ حوالي 4 ساعات التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. نادي عربي يغري نجم ريال مدريد منذ حوالي 3 ساعات الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه منذ حوالي 6 ساعات عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات منذ أقل من ساعة تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع أيوب الكعبي منذ ساعة الا ربع عاجل.. برشلونة يحدد إستراتيجية ضم صلاح منذ ساعتين و 30 دقيقة بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد منذ ساعتين و 32 دقيقة عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة منذ حوالي 4 ساعات تعرف على حقيقة زيادة الضرائب في مصر (فيديو) منذ حوالي 6 ساعات أحمد حسن يوجه رسالة نارية إلى صالح جمعة منذ حوالي 4 ساعات أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة منذ حوالي 7 ساعات الساحر الهولندي يقترب من ارتداء قميص برشلونة منذ حوالي 4 ساعات تعليق ناري من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي منذ ساعة الا ربع