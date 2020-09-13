كارتيرون: مواجهة الإنتاج كانت صعبة.. وفخور بلاعبي الزمالك

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون  المدير الفني للزمالك أن خوض 11 مباراة في ٣٧ يوما يمثل ضغطا كبيرا على الفريق  مشددا على فخره بهؤلاء اللاعبين الذين خاضوا السوبر الافريقي والسوبر المصري أيضا.


أضاف كارتيرون أن مباراة الإنتاج الحربي اليوم كانت صعبة  ، موضحا أن الفريق بدنياً كان مستواه اقل بسبب ضغط المباريات ، لكنه سعيد جدا و فخور باللاعبين، حيث يقاتلون على الفوز بكل قوة.


 أشار المدير الفني للزمالك إلى أن هناك ضغطا كبيرا على السوشيال ميديا للتأثير على رأيه ، لكنه لن يتأثر بذلك  مشيدا بحراس الفريق الأربعة ومشددا على أنه لم يستقر على حارس الزمالك في مواجهات إفريقيا حتى الآن.


وأشاد كارتيرون باسلام جابر بعدما لعب في نصف الملعب وظهيرا أيسر وكذلك الوضع مع إمام عاشور في الجبهة اليمنى  ومصطفى فتحي، وهذا كله بسبب بسبب الإجهاد وضغط المباريات. 


وتابع كارتيرون: "القرارات الخطأ من اللاعبين في الملعب هي سبب ضياع الفوز في بعض المباريات رغم أننا الأفضل مثلما حدث أمام  الاتحاد السكندري وسموحة، وهذا أيضا بسبب الاجهاد، مشيرا إلى أنه تحدث مع اللاعبين عن سلبيات مباراة الاتحاد وسموحة.. بينما اليوم امام الانتاج الوضع كان مختلفا و افضل وفزنا بالمباراة".


وأشار المدير الفني للزمالك: "لا يوجد لدينا لاعبون يقومون بالتسديد على المرمى من الخارج فيما عدا مصطفى محمد، و هذه نقطة سلبية ، لذلك يجب علينا ان نطور هذه الجزئية وسنقوم بالتدريب عليها".


وعن البطولة الإفريقية وتأجيل المباريات بنصف النهائي قال كارتيرون: "الزمالك الفريق الوحيد الذي لم يطلب تأجيل المباريات، مبديا اندهاشه من الفرق التي طلبت التأجيل التي ربما كانت خائفة حسب قوله، لكنه وجه الشكر لهم حيث من الممكن أن يكون هذا التأجيل في مصلحة الفريق بسبب ضغط المباريات".


واختتم كارتيرون: " كان من الممكن ان يتبع الكاف نفس نظام بطولة اوروبا ويتم خوض بقية المباريات في دولة واحدة، وكان من الممكن ان نختار دولة اخرى غير المغرب للعب المباريات واستكمال البطولة .


وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي مساء الأحد على ستاد القاهرة الدولي بهدف دون رد لمصطفى محمد  ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري.

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