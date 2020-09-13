العراق يخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف





أظهرت وثيقة لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) يوم الأحد أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أكتوبر تشرين الأول للشحنات المتجهة إلى آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.





وحددت الشركة سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا عند 30 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة، انخفاضا من علاوة 1.5 دولار للبرميل في سبتمبر أيلول.





وخفضت الأسعار للولايات المتحدة، حيث حددت سعر خام البصرة الخفيف عند 40 سنتا للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت وخفضت سعر البيع الرسمي لأوروبا أيضا وحددته بخصم 0.70 دولار للبرميل عن سعر برنت المؤرخ.