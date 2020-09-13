بطرس دانيال يهدي جمال يوسف " اسماء الله الحسني" مع لقاء الخميسي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حرصت الفنانة لقاء الخميسى، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، وأيضا الإعلامية لميس سلامة، علي زيارة الفنان جمال يوسف فى منزله بعد إصابته بسرطان البلعوم وحرص الاب بطرس دانيال، علي إهدائه لوحة مدون عليها أسماء الله الحسني.

من ناحية أخري قال الفنان جمال يوسف، فى ظهوره الأول علي قناة "صدي البلد" : "دعم السوشيال ميديا فرق معايا، مكنتش بعرف أتكلم غير لما بنتي قالتلي أنت قالب الدنيا على فيس بوك والناس بتدعيلك، مردفا "أنا تعبان من 6 شهور وقافل على نفسي، أنا مبسوط إني شفت حب الناس وأنا عايش".

وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قوة علاقته بالفنان جمال يوسف. وقال أن «جمال يوسف إنسان طيب ومسالم ومحب للحياة، ومرضه ابتلاء من الله، وإن شاء الله ربنا يشفيه، مشيرا إلى أنه عدد كبير من الفنانين يحرصون على التواصل معه للاطمئنان على صحة الفنان جمال يوسف.


وكان قد تصدر جمال يوسف، تريند بعد ظهوره الأول وفقد كثيرا من وزنه مع رحلته في السرطان .

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