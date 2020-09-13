80 مرشحًا قدموا أوراقهم للكشف الطبي لخوض انتخابات مجلس النواب عن محافظة قنا

Advertisements

أعلنت مديرية الصحة بقنا، استقبال قرابة 80 متقدمًا للكشف الطبي للراغبين في الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب 2020.



وقال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن مديرية الصحة بقنا أعدت العديد من أماكن الكشف بالمحافظة من أجل تسهيل الكشف على المرشحين موزعة في أنحاء المحافظة تسهيلا لهم، والتي تضم مستشفى نجع حمادي العام، مستشفى قنا العام، مستشفى قوص المركزي، هذا بالأضافةالى توقيع القومسيون الطبي بمقر القومسيون الطبي بقنا وسيتم عمل التحاليل بالمعمل المشترك بمدينة قنا.



يذكر أنه تقدم حتى اليوم كل من:



1. أحمد رشاد فكري

2. احمد على محمد حسن

3. سعد ابراهيم حسن أبوزيد

4. حارص جاب الله أبوزيد عوض

5. فيصل جاب الله أبوزيد عوض

6. احمد يوسف محمد احمد

7. عبد الرحيم شعبان أحمد نوبي

8. احمد عبد السلام محمد مصطفى

9. عبد السلام محمد مصطفى على

10. سيد قاسم محمد شرقاوي

11. حمام مصطفي احمد ابراهيم

12. محمد شعبان عبد الرحيم عبد الجواد

13. حسن محمود سليمان محمد

14. كريمان إبراهيم محمد حسن

15. عبد الرحيم سيد فؤاد حسين

16. حمدي سيد فؤاد حسين اسماعيل

17. محمد طايع سعد نصر الله عيد

18. حسن محمود احمد سباق

19. حمدي سعد عمر سليمان

20. عبد الناصر سعد عمر سليمان

21. محمد سعيد اسماعيل محمد

22. مصطفى احمد وشهرته البس احمد على

23. نصرالدين رمضان محمد محمد

24. مصطفى محمود محمد مصطفى

25. سامح عبد اللطيف على سليم

26. احمد عبد اللطيف محمود سيد

27. محمد أحمد محمد محمد

28. علاء حصب الله حسن محمد بدري

29. أشرف محمد أحمد محمد

30. محمد محمود أبوبكر الشهير خليل مصطفى

31. على عبد القادر محمود احمد

32. محمد كامل احمد الصغير

33. محمد محمد سليم محمد

34. أشرف ابوالفضل احمد عبدالعاطي

35. ابوالحسن جاد الرب احمد حميد

36. وافى عبد العظيم أبوالمجد على

37. صفاء عتبه محمد البدوي عبد العال

38. الأنور عبد النظير عبيد أحمد

39. مايكل عاطف حبيب جرجس

40. كمال محمد فكرى اسماعيل

41. رفعت عبدالحفيظ محمد السيد

42. يوسف بكر يوسف حسين

43. هاشم مكي فداوي مكي

44. احمد عيسى محمد هريدي

45. خالد محمد عبد الفتاح أبو بكر

46. غلاب محمود ابراهيم السيد

47. محمد عز الدين محمد همام

48. مصطفى يوسف جاد الرب حسن

49. شادية حشمت طه احمد

50. صباح محمد جاد الكريم احمد

51. احمد عبد المنصف رمضان صادق

52. مرتضى حمدي شاكر محمد ابو سحلي

53. عبد النبي احمد اسماعيل احمد

54. سعودي صابر أحمد علي

55. شريف كامل حمزة حسن

56. محمد جاب الله عبد العزيز محمد

57. مجدي قرشي يوسف حسين

58. احمد كامل حمزة حسن

59. محمد نور بهيج على

60. هيثم جاب الله ابو الحجاج خلف الله

61. سميرة ابراهيم السيد محمد

62. مي كامل عبد الفتاح محمد

63. غاديه عبد القوى محمود حفني

64. سعيد محمود حسين عبد الله

65. عبد الباسط عبد النبي محمود عبد الله

66. حسين فايز ابو الوفا محمد

67. مروة ممدوح نور الدين محمد

68. ابوالبركات أحمد فخري احمد

69. رويدا حسانين عبد الله محمد

70. سامي فتحي دسوقي خليل

71. هويدا على حامد محمد

72. محمود جاد الرب حسانين سليم

73. وائل عبد الحي محمد حسين

74. سالم عبدالرافع صادق محمد

75. صلاح ابوالقاسم حمادي فراج

76. أمانى ماهر احمد رمزي تركي ابوسحلي

77. محمد عبد الغني أحمد حسين

78. عوني اسعد السيد عبدالعال

79. أحمد عبد الحميد علي محمود

80. حسام حسن عبد اللطيف عبد الله

