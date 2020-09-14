زاهي حواس يعلن اكتشاف سرداب به كمية ضخمة من التوابيت بسقارة

كشف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، عن تأجيل المؤتمر الصحفي العالمي للإعلان عن الكشف الأثري بمنطقة بسقارة، مضيفا: "تم تأجيله لاكتشاف سرداب به كمية ضخمة من التوابيت مكدسة فوق بعضها".





وأضاف "حواس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الكشف الأثري سوف يهز العالم بفضل الكنوز الأثرية الضخمة التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفى العالمى.





وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت عن كشف أثري الجديد في منطقة سقارة، والذي أسفر عن 13 تابوتًا ملونة لم تفتح منذ 2500 عام، وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تمامًا ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر والتي تم فتح أحدها وتم العثور بداخلها علي عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.





وقامت وزارة السياحة والآثار بحملة ترويجية على وسائل التواصل الإجتماعي للترويج لهذا الكشف الأثري، حيث تم بث أولي الافلام الترويجية الخاصة به منذ قليل.





وكانت أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتًا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، ويبلغ عمق البئر حوالي 11 متر، وعُثر بداخله على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض.



