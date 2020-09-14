"طلبها ونالها".. شاب يتوفى بعد 5 أيام من تصوير نفسه داخل تابوت (فيديو)

كشف عماد رشاد، شقيق الشاب نور الذي تنبأ بوفاته، التفاصيل المتعلقة بالصورة التي نشرها شقيقه على حساب على موقع التواصل الاجتماعي والذي كان يتواجد فيها داخل أحد توابيت الموتى وعلق عليها قائلًا "قريبًا إن شاء الله" وذلك قبل وفاته بخمسة أيام.





وقال "عماد" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" مساء الأحد: "إنه شعر بالتعب فجأة، وجاء لوالدتي وقال لها إن فيه حاجة في صدره بتوجعه، وبعدها قطع النفس خالص، وأخدته وجريت على المستشفى، وبعدها توفي".





وأضاف: "مش عارفين حتى الآن إزاي اتخطف مننا كده، وهو لم يشتكي من أي مرض، وكان حاسس أنه هيموت وعلشان كده نزل الصورة دي".





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