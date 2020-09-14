"طلبها ونالها".. شاب يتوفى بعد 5 أيام من تصوير نفسه داخل تابوت (فيديو)
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:24 ص
شيماء حسن
Advertisements
كشف عماد رشاد، شقيق الشاب نور الذي تنبأ بوفاته، التفاصيل المتعلقة بالصورة التي نشرها شقيقه على حساب على موقع التواصل الاجتماعي والذي كان يتواجد فيها داخل أحد توابيت الموتى وعلق عليها قائلًا "قريبًا إن شاء الله" وذلك قبل وفاته بخمسة أيام.
وقال "عماد" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" مساء الأحد: "إنه شعر بالتعب فجأة، وجاء لوالدتي وقال لها إن فيه حاجة في صدره بتوجعه، وبعدها قطع النفس خالص، وأخدته وجريت على المستشفى، وبعدها توفي".
وأضاف: "مش عارفين حتى الآن إزاي اتخطف مننا كده، وهو لم يشتكي من أي مرض، وكان حاسس أنه هيموت وعلشان كده نزل الصورة دي".
اقرأ أيضا.. آخر تطورات أزمة كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا