رئيس الإنجيلية يحتفل بعيد الشكر بكنيسة حدائق القبة الإنجيلية

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وفى سياق منفصل كرم الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية اليوم السبت ١٠٠ طالب وطالبة من خريجي المؤسسات التعليمية التابعة للكنيسة بينها وحدة الصم والبكم بمصر القديمة والمدرسة الأسقفية بمنوف ومدرسة اللاجئين السودانيين التابعة للكنيسة بالإضافة إلى أبناء الكنائس الأسقفية الناجحين في الشهادات الإعدادية والثانوية والبكالوريوس.



في كلمته هنأ رئيس الأساقفة الطلاب الناجحين مستشهدا بقصة النبي يوسف الذي كان أمينًا وصادقًا في عمله فوهبه الله النجاح رغم كل ما مر به من صعوبات في رحلته حين دخل السجن وخرج منه وزيرًا.



استشهد حنا بآية من الإنجيل "كان الرب مع يوسف فكان رجلًا ناجحًا" مؤكدًا إن قصة يوسف ذكرت في القرآن والإنجيل وهي دليل على أن الأمانة أفضل طريق للنجاح مؤكدًا أن الطلاب الناجحين عبروا محنة كورونا ذاكروا واجتهدوا في عام دراسي صعب.



وقال حنا: من يجتهد في وقت ما سيصبح وزيرًا أو رئيس مثلما فعل يوسف ولكن بشرط الأمانة وأن نظل مع الله وربنا يبارككم ونتمنى لكم نجاحا في خدمتكم بالوطن.



فيما بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم قدمت فرقة كلاسيكيات الغنائي والمطربة داليا إيهاب يونس فقرات الحفل حيث قدمت أغنية للصم والبكم بعنوان "مش قادر يسمع لكن مش كل الكلام له صوت" مع بعض الرموز بلغة الإشارة كتحية من الفريق الغنائي للصم المكرمين.



كما صلي صباح اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديس العظيم أبا فيس بنزلة رومان مركز ابوقرقاص.



شاركه نيافته الصلاة القس مكسيموس صلاح كاهن الكنيسة وخورس الشمامسة بالكنيسة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وسط فرحة الحضور من الشعب وعقب القداس الالهي قام نيافتة بزيارة لبعض الاسر من المرضي بالقرية.

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في فعاليات احتفال عيد الشكر، اليوم الأحد، بالكنيسة الإنجيلية بكوبري القبة.وقدم رئيس الطائفة كلمة الحفل، مهنئًا شعب الكنيسة، والدكتور القس كمال يوسف، راعي الكنيسة، باحتفالات عيد الشكر. كما شارك رئيس الإنجيلية في توزيع جوائز على الفائزين في المسابقات الكتابية من السيدات.وزار صباح اليوم الأحد، صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالنجيلة.كان في استقبال نيافته الأب بولس ميخائيل راعي الكنيسة، حيث ترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب الراعي.وشارك أيضًا خورس شمامسة الكنيسة، وراهبات الميردي يو، وشعب الرعية، حيث صلي نيافته من أجلهم مع طلب الصلاة من أجله.