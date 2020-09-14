محافظ دمياط: فتح قاعات الأفراح بنسبة 50% لمراعاة البعد الاجتماعي

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن قطاع السياحة براس البر تأثر سلبًا بشكل كبير خلال أزمة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن قراراها بفتح قاعات المناسبات بنسبة إشغال 50%، جاء مراعاة البعد الاجتماعي والضغوط الاقتصادية التي يتعرضون لها، مضيفة: "من لا يلتزم بقواعد الإجراءات الصحية سيتم إغلاق قاعته".





وتابعت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يتبقى إلا شهرًا واحدًا لموسم الصيف وينتهي، وعليه وجدنا أن هذا القرار سوف يساعد المواطنين، مضيفة :"بنسهل عليهم حتى يشتغلوا قبل ما الصيف يخلص".





ولفتت محافظ دمياط، إلى أن الجهات المعنية سيكون لها مرور دائم على قاعات المناسبات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.



