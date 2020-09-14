محافظ دمياط: فتح قاعات الأفراح بنسبة 50% لمراعاة البعد الاجتماعي
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:19 ص
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن قطاع السياحة براس البر تأثر سلبًا بشكل كبير خلال أزمة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن قراراها بفتح قاعات المناسبات بنسبة إشغال 50%، جاء مراعاة البعد الاجتماعي والضغوط الاقتصادية التي يتعرضون لها، مضيفة: "من لا يلتزم بقواعد الإجراءات الصحية سيتم إغلاق قاعته".
وتابعت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يتبقى إلا شهرًا واحدًا لموسم الصيف وينتهي، وعليه وجدنا أن هذا القرار سوف يساعد المواطنين، مضيفة :"بنسهل عليهم حتى يشتغلوا قبل ما الصيف يخلص".
ولفتت محافظ دمياط، إلى أن الجهات المعنية سيكون لها مرور دائم على قاعات المناسبات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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