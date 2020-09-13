محمد صبحى: لطفى لبيب الأنسب لتقديم شخصية طبيب الغلابة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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رفض الفنان محمد صبحي تقديم شخصية الدكتور محمد مشالى، المعروف ب"طبيب الغلابة"، وذلك عندما رشحته النجمة وفاء عامر لتأدية دور الطبيب فى إحدى الأعمال الفنية.


وقال "صبحى"، خلال استضافته فى أولى حلقات برنامج "عين أونلاين"، الذى تقدمه شيرين سليمان، أنه يرى لطفى لبيب الأصلح لتقديم هذه الشخصية، موضحاً أنه يتمنى أن يقدم شخصية مثل هذه ولكن يرى أن لطفى لبيب هو الأنسب منه.





يذكر أن محمد صبحي مثل وألف وأخرج العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية المهمة، وهو من مواليد القاهرة وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز عام 1970؛ مما أهله للعمل بصفته معيدا بالمعهد، ولكنه ترك التدريس وأسس "استوديو الممثل" ممثلا ومخرجا، واشترك معه رفيق رحلته الفنية الكاتب المسرحي لينين الرملي دفعته في التخرج.

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