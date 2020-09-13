ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تغلب فريق الزمالك على نظيره الإنتاج الحربي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف الزمالك الوحيد عن طريق المهاجم القناص مصطفي محمد من رأسية رائعة بالدقيقة 63 من زمن اللقاء.

هذا الفوز رفع رصيد الزمالك إلي 55 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 71 نقطة والذي يحتاج فقط للفوز في مباراته على الاتحاد غدا لحسم لقب الدوري رسميا.

وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي:-

1- الأهلي 71 نقطة.

2- الزمالك 55 نقطة.

3- المقاولون العرب 47 نقطة.

4- بيراميدز 45 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 36 نقطة.

6- إنبي 35 نقطة.

7- سموحة 33 نقطة.

8- مصر للمقاصة 33 نقطة.

9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.

10- الإسماعيلي 30 نقطة.

11- طلائع الجيش 29 نقطة.

12- نادي أسوان 28 نقطة.

13- الجونة 28 نقطة.

14- وادي دجلة 27 نقطة.

15- حرس الحدود 26 نقطة.

16- المصري 25 نقطة.

17- إف سي مصر 19 نقطة.

18- طنطا 17 نقطة.

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