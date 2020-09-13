137 مليون جنيه إيرادات جمارك الأدبية بالسويس خلال أغسطس

أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية خلال شهر أغسطس 2020 عن 375 شهادة جمركية بجميع الأنظمة الجمركية ، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع عبارة عن زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح وقطع غيار أجهزة كهربائية وسيارات وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول.





وأضافت الادارة في بيان صادر اليوم الأحد، أن بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الادبية خلال شهر أغسطس 2020 حوالى 136.88 مليون جنيه .





وذكرت الادارة أن بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 13.687 مليون جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 123.200 مليون جنيه .





كما قامت إدارة الصادر بتصدير مشمول عدد 55 شهادة بجميع الأنظمة الجمركية خلال نفس الفترة .