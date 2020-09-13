الإصابة السابعة...كورونا تضرب الهلال السعودي قبل مواجهة باختاكور

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

 

خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للمسحة الثالثة الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، اليوم الأحد، وذلك ضمن التحضيرات للمواجهة الآسيوية المرتقبة.

 

ويلتقي الهلال بمنافسه باختاكور الاوزبكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، غدا الإثنين.

 

وكشفت المسحة الثالثة التي أجراها لاعبو الهلال، عن إصابة نواف العابد، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 

وبات عدد المصابين في صفوف الهلال، 7 حتى الآن، إذ أعلن الأزرق أمس عن إصابة كلا، " سلمان الفرج ، محمد البريك ، محمد الواكد، صالح الشهري، حمد العبدان"، بالإضافة إلى مدير الكرة سعود كريري.

 

يشار إلى أن الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، في جدول ترتيب المجموعة، خلف باختاكور الذي يعتلي الجدول بنفس عدد النقاط.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 5 ساعات

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مبلغ خرافي.. المقاصة تحدد سعر بيع محمد إبراهيم

منذ 37 دقيقة

أحمد حسن يوجه رسالة نارية إلى صالح جمعة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 7 ساعات

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نادي عربي يغري نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

تأكد غياب نجم الزمالك عن مواجهة أسوان المقبلة في الدوري

منذ 35 دقيقة

تعرف على حقيقة زيادة الضرائب في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد بديل سانشو في مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحدد إستراتيجية ضم صلاح

منذ أقل من ساعة

الساحر الهولندي يقترب من ارتداء قميص برشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:12 م

عاجل.. برشلونة يحدد إستراتيجية ضم صلاح

بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد

10:10 م

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

06:06 م

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

08:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟