أيمن يونس يعلق علي فوز الزمالك اليوم أمام الانتاج"مكسب تجاري"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
رقية صلاح
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أبدى أيمن يونس لاعب الزمالك السابق رأيه في أداء الأبيض اليوم أمام الإنتاج الحربي.

 

ونجح الزمالك من اقتناص الثلاث نقاط والفوز علي الإنتاج الحربي بنتيجة هدف مقابل لاشئ سجلة مهاجم الفريق مصطفي محمد.

 

وأكد أيمن يونس أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر:" فوز تجاري مهم في الوقت الحالي خاصة في ظل الإرهاق والاصابات التي يعاني منها الفريق، ومباراة صعبة والمنافس قوي وكان لديه رغبه كبيرة لخطف اللقاء"

 

وأضاف:"نصف الملعب هو سر الزمالك اليوم ومصطفي فتحي لم يجهز كليا ولكن لاعب مهم ووجوده لاغني عنه، ومع مجريات المباراة رغبه الفوز عند الأبيض اكتسحت وأنهت المباراة"

 

وتابع:" هدف مصطفي محمد هو أجمل لقطة في المبارا استغل الفرصة الوحيدة التي  أتيحت له بطريقه جيدة، ولاعبي الزمالك على المستوي الفردي مميزين، ولكن جماعيا يوجد مشاكل، وفي النهاية خاض الفريق مباراة متوسطة المستوي وكارتيرون كان يحتاج إلي الفوز"

 

واتم تصريحاته:"أنصح عمرو السعيد بالجلوس ومراجعه نفسه  و أداء الزمالك كان مقبول في الشوط الثاني، واهم شئ الثلاث نقاط".

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