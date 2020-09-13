سيدة الدلنجات: بعد تصوير واقعة مكتب التموين أصدروا خطاب صرف الخبز في ربع ساعة

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قالت سهير محمد، صاحبة واقعة مكتب تموين الدلنجات، إنها ذهبت إلى مكتب تموين بندر الدلنجات لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين الخاصة بها، وتابعت: "طلب مني المدير أن احضر إلى المكتب يوم الأحد بعد أن ذهبت لاستخراج بطاقة التموين ولم اعرف السبب وراء عدم انهائي الأوراق".



وأضافت " سهير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي،عبر فضائية الأولي المصري، أنها طلبت خطابًا لصرف الخبز حتي صدور بطاقة تموينية لها، وعندما توجهت المكتب المعنى بذلك وقعت مشادة بينها وبين مدير المكتب بسبب رده بعدم إصدار خطاب،وتابعت:" عندما قمت بتصوير الواقعة قاموا بطردي".



وتابعت صاحبة واقعة مكتب تموين الدلنجات، أنه بعد تصوير الفيديو ونشره على الفيس بوك، قاموا بالاتصال بى واعطائى خطاب صرف الخبز في 15 دقيقة"، مشيرة إلى أنهم أكدوا لها أن الأوراق الخاصة بالبطاقة المفقودة ستنتهي في أسبوعين.



ولفتت صاحبة واقعة مكتب تموين الدلنجات، إلى أن وزير التموين أوقف مدير المكتب



قرر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وقف مدير مكتب تموين بندر الدلنجات بالبحيرة عن العمل وتحويله للتحقيق، وذلك على خلفية أن أحدى السيدات من الدلنجات بالبحيرة عند ذهابها إلى مكتب تموين بندر الدلنجات وطلبت من مكتب التموين استخراج ورقه لصرف الخبز، وتم التعامل معها بعدم اهتمام وبشكل غير مقبول من جانب بعض العاملين بالمكتب، وبالبحث والمراجعة مع مديرية تموين البحيرة تبين أن السيدة صاحبه الواقعة كانت قد تقدمت بعمل بدل تالف للبطاقة التموينية الخاصة بها علي موقع دعم مصر وذهبت للمكتب لاستلام خطاب الخبز، وجارى استخراج بطاقة بدل تالف للسيدة المذكورة.



وبعد رصد وتداول ما حدث على مواقع السوشيال ميديا تم عرض ذلك على معالي السيد على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والذي قرر على الفور إيقاف مدير مكتب تموين الدلنجات عن العمل والتحقيق معه.



وأكد المصيلحي بأن هناك توجيهات وتعليمات وزارية مشددة ودائمة لكافة العاملين بمكاتب التموين بحسن التعامل مع المواطنين بكل اهتمام وعناية وتلبيه لكافة احتياجاتهم وإنهاء خدماتهم التموينية، وأكد المصيلحي أنه لن يسمح بالتجاوز مع أي مواطن حال طلبه اي خدمة من مكاتب التموين أو مراكز الخدمة التابعة للوزارة.