محافظ شمال سيناء: عمارة واحدة مخالفة للارتفاع المسموح به بـ5 أدوار (فيديو)

قال محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحقيق التنمية الزراعية في شمال سيناء بصرف النظر عن أي تكلفة مالية.





وتابع "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك مياه في سيناء مصدرها محطة المعالجة في بحر البقر، وسيتم من الغد تحضير البنية الأساسية لزراعة 490 ألف فدان من المحطة.





وأكد محافظ شمال سيناء، على أن الأراضي الزراعية في منطقة وسط سيناء تتسم بالخصوبة والجودة.





وأوضح، أنه سيتم زراعة قرابة 900 ألف فدان في شمال سيناء بخلاف أرض ترعة السلام 275 ألف فدان.





وأشار، إلى أنه تم تخفيض قيمة أسعار التصالح على جميع المستويات بنسبة 25 %، ما عدا الفئات التي تنعم بالحد الأدنى 50 جنيها للمتر.





ولفت محافظ شمال سيناء، إلى أن كل منزل في ربوع المحافظة مساحته أقل من 100 متر سيكون سعر التصالح فيه 50 جنيها.





وأكد على أن 7.8 ألف مواطن تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء حتى الآن، مشيرا إلى أن عمارة واحدة في شمال سيناء مخالفة للارتفاع المسموح به بـ 5 أدوار، وتقدم صاحبها بطلب للتصالح ولم يسكن فيها أحد حتى الآن.





وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.





وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلي:





- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه