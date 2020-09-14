محمد القرش: قيمة إيجارية موحدة لأراضي الأوقاف والري والزراعة (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك لجنة شكلت من قبل وزارات الزراعة والأوقاف والري، لوضع قيمة إيجارية موحدة تراعي البعد الاجتماعي لصغار المزارعين في إطار التشجيع على الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة بدأت عملها بشكل مباشر، وخلال الفترة القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن القيم الإيجارية الموحدة.





وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن هناك تنسيق بين كافة الوزارات الآن لحل أي مشاكل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أي نقاط عالقة، وهذا يساهم في خدمة المواطن المصرية، وتحقيق إضافية حقيقية للدولة المصرية.





واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. أمس الأحد لمتابعة جهود فض التشابكات بين وزارتي " الأوقاف" و"الزراعة" على عدد من الأراضي في المحافظات، وكذلك إجراءات تحديد قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات.





وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاتفاق على قيمة موحدة لإيجار الأراضي الزراعية، التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات، مثل: الأوقاف، والزراعة، والري، فليس من المعقول أن تكون هناك أراضٍ في نفس المنطقة تتبع جهتين مختلفتين ويكون الإيجار مختلفًا، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك مراعاة للأبعاد الاجتماعية عند تحديد هذه القيم.





كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض التشابكات بين وزارتي الأوقاف والزراعة على عدد من الأراضي في عدة محافظات، بما يُسهم في تحقيق المصلحة العامة، ويُغلق هذا الملف تمامًا.





وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة وزارة الزراعة، وبتمثيل من الأوقاف، وهيئة المساحة التابعة لوزارة الري؛ وذلك من أجل وضع القيم الإيجارية الموحدة لكل الأراضي، التي تتبع هذه الجهات في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه القيم في أقرب وقت ممكن.



