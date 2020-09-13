تأكد غياب نجم الزمالك عن مواجهة أسوان المقبلة في الدوري

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:32 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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تأكد غياب المغربي محمد اوناجم لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الأبيض المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام نادي أسوان.


ويأتي غياب اوناجم عن مباراة الزمالك أمام نظيره اسوان بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة اليوم  أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري الممتاز.


وقد نجح فريق الزمالك في الفوز على نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.


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