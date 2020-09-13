مبلغ خرافي.. المقاصة تحدد سعر بيع محمد إبراهيم

مبلغ خرافي.. المقاصة تحدد سعر بيع محمد إبراهيم
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:30 م
علي خلاف
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اقترب محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة من الرحيل عن صفوف الفريق الفيومي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
المقاصة تحدد سعر
بيع محمد إبراهيم
كشف وليد هويدي
مدير الكرة بنادي مصر المقاصة عن سعر بيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي
الأول بالنادي الفيومي، في الميركاتو الصيفي.
وأوضح مدير الكرة
بنادي مصر المقاصة أن مسؤولي الفريق وافقوا على رحيل محمد إبراهيم بشرط الحصول على
مبلغ 3 مليون دولار.
وارتبط اسم محمد
إبراهيم بالانتقال إلى النادي الأهلي في الموسم الجديد، حيث أبدى الاعب موافقته
على ارتداء التيشرت الأحمر.
ويرغب مسؤولو
النادي الأهلي في ضم محمد إبراهيم لتعويض رحيل رمضان صبحي المتنقل حديثا إلى صفوف
بيراميدز.