رئيس مركز ومدينة ملوى يتابع تسجيل إحداثيات الحالات المخالفة

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تابع اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، التغير المكانى التى رصدتها وحدة المتغيرات المكانية برئاسة إبراهيم حمدى مسئول المتغيرات المكانية بملوى.



وفي هذا السياق، أكد رئيس المركز،بأنة فى حالة أى ظهور تغير مكانى سيتم بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك من خلال تطبيق الازالة الفورية لهم وتحويل المخالف الى النيابة العسكرية.



وشدد رئيس المدينة، على ضرورة المرور الميداني من فني التنظيم وفني المتغيرات المكانية داخل جميع الوحدات المحلية بكافة قرى المركز والمدينة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتصدي بكل حسم للمتعدين على أراضي الدولة

وأكد السايس، ان متابعة كافة الاعمال المتعلقة بمنظومة المتغيرات المكانية، تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لفحص موقف الحالات التي تم رصدها لتحديد موقفها من تقنين الأوضاع وللتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية لهم.

