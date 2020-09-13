رئيس مركز ومدينة ملوى يتابع تسجيل إحداثيات الحالات المخالفة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
Advertisements
تابع اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، التغير المكانى التى رصدتها وحدة المتغيرات المكانية برئاسة إبراهيم حمدى مسئول المتغيرات المكانية بملوى.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المركز،بأنة فى حالة أى ظهور تغير مكانى سيتم بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك من خلال تطبيق الازالة الفورية لهم وتحويل المخالف الى النيابة العسكرية.

وشدد رئيس المدينة، على ضرورة المرور الميداني من فني التنظيم وفني المتغيرات المكانية داخل جميع الوحدات المحلية بكافة قرى المركز والمدينة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتصدي بكل حسم للمتعدين على أراضي الدولة
وأكد السايس، ان متابعة كافة الاعمال المتعلقة بمنظومة المتغيرات المكانية، تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لفحص موقف الحالات التي تم رصدها لتحديد موقفها من تقنين الأوضاع وللتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية لهم.

أخبار تهمك

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ حوالي 7 ساعات

الساحر الهولندي يقترب من ارتداء قميص برشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 7 ساعات

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. نادي عربي يغري نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

تعرف على حقيقة زيادة الضرائب في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية إلى صالح جمعة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحدد إستراتيجية ضم صلاح

منذ أقل من ساعة

مبلغ خرافي.. المقاصة تحدد سعر بيع محمد إبراهيم

منذ 40 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 5 ساعات

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد

منذ ساعة

نجم ريال مدريد بديل سانشو في مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تأكد غياب نجم الزمالك عن مواجهة أسوان المقبلة في الدوري

منذ 38 دقيقة

عاجل.. النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:12 م

عاجل.. برشلونة يحدد إستراتيجية ضم صلاح

بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد

10:10 م

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

06:06 م

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

08:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟