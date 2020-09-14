"الصحة": حقن المتطوعين بأجسام مناعية.. ولن يتعرضوا للإصابة بكورونا (فيديو)

كشف إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة لشئون الطب المهني، عن تفاصيل فتح باب التطوع للتجارب السريرية للقاحين لفيروس كورونا.





وقال "كمال"، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد: "مصر مشاركة ضمن ثلاث دول هي الإمارات والبحرين والأردن للتجارب السريرية على لقاحين من الصين، وهذه التجارب تستهدف 45 ألف متطوع على مستوى الأربع دول".





وأضاف: "مصر تستهدف الوصول إلى 6 آلاف متطوع، وسيتم استقبال طلبات التطوع على الموقع الرسمي لوزارة الصحة اليوم، وسيكون على المتطوع أن يخضع لاختبارات أولية للتأكد من خلوه من أي أمراض تمنعه من هذه التجارب وسيقوم بالإمضاء على موافقة لاشتراكه في هذه التجارب".





وتابع كمال: "سيتم توزيع أسماء المتطوعين على ثلاثة محاور عشوائية، وسيتم متابعة المتطوع لمدة نصف ساعة بعد حصوله على التطعيم تحسبًا لحدوث أي آثار جانبية، وبعدها بـ21 يوما سيقوم بالحصول على الجرعة الثانية، وسيتم قياس نسب الأجسام المضادة في جسم المتطوع خلال خمس زيارات".





واستطرد مساعد وزيرة الصحة لشئون الطب المهني: "نستهدف الوصول إلى 200 حالة بها نسب معينة من الأجسام المضادة على مستوى جميع أذرع الدراسة، وهذا اللقاح عبارة عن نوع من أنواع الأجسام المناعية ولا يعني تعريضه للإصابة بفيروس كورونا".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة.