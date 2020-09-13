مياة ملوي : البدء في إصلاح خط الطرد لمحطة رفع حي غرب المدينة

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قالت المهندسة شيماء عبدالله، مديرة فرع ملوى لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بملوى، جنوبي المنيا، إنه بناءًا على تعليمات وتوجيهات المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، تم البدء فى أعمال إصلاح خط الطرد قطر ٩٠٠مم الخاص بمحطة رفع رقم 5 بحى غرب مدينة ملوى.



وعلي جانب آخر، تفقد رئيس مركز ومدينة ملوى الوحدات السكنية الاولى بالرعاية بعرب ابو قلتة بمجلس قروى إبشادات، للوقوف على حالة النظافة العامة للعمارات السكنية الأولى بالرعاية مشددًا على استمرار اعمال النظافة بنطاق العمارات السكنية.

وفى ِشأن اخر اعلنت مصادر طبيه في المنيا، عن ظهور 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما تماثل 10 للشفاء بعد تحول نتيجة عيناتهم من الإيجابية للسلبيه، بينما لازال نحو 32 مصابا يتلقون العلاج داخل مستشفيات العزل والاشتباه.



وقال مسؤول بالصحة، إن حالات الإصابة ترتفع وتنخفض علي مدار أسبوع مطالبا المواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية، بإرتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة.



وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد وجه رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات والهيئات، بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب إتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتحسبا لما تم رصده من احتمالية حدوث موجه ثانيه من الفيروس في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين، والخاصة بإعادة فتح المنشآت الخدمية والترفيهية وفقًا لضوابط محددة.

حث المحافظ جميع المواطنين والمترددين على الأسواق، والمحلات، والمنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بإرتداء الكمامات الواقية، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، والالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة



وقال مسؤول بالصحة، إن المراكز الطبية تخضع للإجراءات التي تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الصحة، مؤكداعلي الالتزام بالمواعيد المقررة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت في وقت سابق قرارا يتضمن إجراء الفحوص والتحاليل الطبيبة اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة من 10 وحتى 26 سبتمبر الجاري، على أن يقوم طالب الترشح بتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي أداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك وفقا لقرار وزيرة الصحة رقم 593 لسنة 2020.

