استمرار أعمال رش وتطهير مستشفى ملوى العام (صور )

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قامت وحدة الملاريا وناقلات الامراض التابعة للادارة الصحية بملوى، بتكثيف حملات الملاريا بالرش والتعقيم ومكافحة البعوض والحشرات وناقلات الأمراض.



حيث قامت حملة من إدارة وحدة الملاريا وناقلات الامراض بمدينة ملوى برئاسة المهندس مصطفى على والمهندس محمد محمود النحاس مسئولى قسم الملاريا، برش وتطهير وتعقيم مستشفى ملوى العام

وفى سياق متصل قام رضا عبدالمجيد، مدير شئون المقر بديوان مجلس مدينة ملوى بأعمال النظافة والتطهير لديوان الوحدة المحليّة لمركز ومدينة ملوى وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وعلى جانب اخر واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروضات من المنتجات على المواطنين.



يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بالأسواق، والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية والأسواق، وتم تحرير 57 مخالفة تموينية منها 20 مخالفة نقص وزن للمخابز البلدية، بالإضافة لتحرير 28 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات مجهولة المصدر – تجار تموينيين).

