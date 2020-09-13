عاجل.. برشلونة يحدد إستراتيجية ضم صلاح

فجر تقرير صحفي صادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد صادر من العاصمة الإسبانية مدريد عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمحور حول إرتباط الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بالإنتقال لبرشلونة الإسباني.





وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أنه على الرغم من أن الوضع صعب للغاية إقتصادياً على حسم صفقة بحجم صلاح خاصةً وأن الأزمة المالية لاحقت برشلونة أثناء مطاردة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان.





وأشارت الصحيفة إلى أن الإستراتيجية الوحيدة الخاصة بحسم تلك الصفقة تبادل لاعبين مع ليفربول ، حيث لم يخف الألماني يورجن كلوب إعجابه الشديد بالفرنسي عثمان ديمبلي ، لاعب برشلونة ، والذي من المُنتظر أن يدخل في عملية التبادل.





وأنهت أن صلاح من الممكن أن يرحل عن صفوف الريدز الموسم الجاري من أجل خوض تجربة إحترافية جديد خاصةً بعدما نجح في قيادة فريقه للحصول على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.





يُذكر أن الهولندي شجاك سوارت ، وكيل المدربين والصديق المُقرب من رونالد كومان المدير الفني الجديد للبلوجرانا قد كشف عن إهتمام الهولندي بضم صلاح ضمن المشروع الجديد الذي يتبناه.





وكان صلاح قد شارك بقميص ليفربول في 154 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 97 هدفاً آخرها ثلاثيته يوم أمس في شباك ليدز يونايتد في إفتتاحية مباريات البريميرليج للموسم الكروي الجديد 2020-2021.