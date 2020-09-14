محمد الباز عن وكيل أعمال محمد علي: "ملحد" (فيديو)

عرض الإعلامي محمد الباز، معلومان جديدة عن وكيل أعمال المقاول الهارب محمد علي، صفي الدين عزت شريف عواد البيجاوي، مشيرا إلى أنه مقيم مع المقاول في إسبانيا.





وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الأحد: "مدير أعمال المقاول الهارب محمد علي حصل على لجوء ديني في إسبانيا لأنه ملحد، ومهمته في إسبانيا هو أنه يقوم بلف سجائر الحشيش لمحمد علي ومساعدته خلال سهرات الخمر"، معقبا ساخرا: " شغلنته على المدفع بررم".





وتابع الإعلامي: مدير أعمال المقاول الهارب محمد على عليه قضية سرقة 1999 وصادر فيها حكم، فهؤلاء يزعمون أنهم مناضلين وشرفاء، وهو مقيم مع امرأة مغربية.



