عمرو أديب: معندناش مشكلة مع الشعب التركي وإنما مع القاتل أردوغان

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه الإعلامي عمرو أديب، التحية إلى وزير الخارجية سامح شكري، مشيرا إلى أن ياسين أقطاي مستشار أردوغان أجرى حوارا، واصفا إياه بالحوار الشرير، معلقا: "أقطاي بيقول ملناش دعوة بالقيادة السياسية، ولكنهم بيقدروا الجيش والشعب المصري".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "وإحنا كمان يا أقطاي.. معندناش مشكلة مع شعب تركيا، عندنا مشكلة مع القاتل أردوغان"، متابعا: "الناس دي كاذبة، وعايشين أوهام الإمبراطورية اللي لازم تتوسع".

وثمن رد وزير الخارجية على مستشار أردوغان، قائلا: "قال كلمتين في الجون"، مؤكدا أن مصر لها تأثير قوي، ومصر دولة متمددة، ولها يد في كل مكان.

وكان قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تدعم جميع الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية، والتوصل لحل ليبي- ليبي يؤدي لخروج ليبيا من الازمة التي عانت منها والتي كان لها تكاليف باهظة علي الشعب الليبي ومقدراته، وهناك جهود تبذل من قبل حوارات تتم في المغرب بشكل مباشر وغير مباشر. 

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن مصر ليس لها أي تحفظ في هذا الصدد، وتؤكد على وجدة الأراضي الليبية واستقرارها، والاتساق الكامل مع مقررات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن واتفاق الصخيرات، وتطبيقه التطبيق الكامل والأمين، والبعد عن أي أطراف خارجية من شأنها أن تزكي الصراع وتزيد من معاناة الشعب الليبي الشقيق.

وتابع وزير الخارجية، أن تدخل مصر كان بهدف تثبيت الوضع العسكري وعدم تفاقمه، واتاحة الفرصة أمام كافة الاطراف الليبية للارتكان للحل السلمي الليبي الليبي، مشددًا على أن هناك تدخلات خارجية تسعى لترسيخ وضعها على الأراضي الليبية، منوهًا سياسات تركيا توسعية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة، وإذا لم تتوافق التصريحات التركية مع أفعال فلا أهمية لها.

على جانب أخر، أكد أن مصر تدعم التوصل لحل سلمي للنزاع بين أرمينيا وأذريبجان.

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