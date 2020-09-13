التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع شخص خلال مشاجرة بالعياط

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة بحبس المتهمين فى واقعة مقتل أحد الأشخاص ويدعى " اسامة.ا" خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية طهما بالعياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.



وأوضحت التحقيقات، أن خلافات سابقة بين العائلتين، نتجت عنها المشاجرة، مما لقى شخص مصرعه.



وكانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بقرية تابعة لمركز العياط، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، ما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وتولت النيابة التحقيق.



تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ربة منزل بالهرم



كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.



وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.



وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.



وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق