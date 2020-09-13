مستشفيات القليوبية تستقبل 60 مرشحاً لمجلس النواب لإجراء الفحص الطبي

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استقبلت مستشفيات القليوبية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي "المجلس الطبي العام، مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، مستشفى بها التعليمى ببنها، مستشفى قليوب التخصصى، مستشفى جراحات اليوم الواحد ببهتيم بشبرا الخيمة، ومستشفى شبين القناطر المركزى، ومستشفى طوخ المركزى"، المرشحين لمجلس النواب بدورته المقبلة لإجراء الفحرص الطبى الشامل الذى نصت عليه الهيئة.



وأكدت الدكتور صفاء فراج مدير المجلس الطبى العام بالقليوبية، أنه تم اليوم الأحد استقبال 60 مرشحا محتملا وتم إجراء الفحص الطبى لهم، كما تم فحص 63 مرشحا محتملا خلال اليومين الماضيين ليبلغ إجمالى من تم فحصهم من المرشحين المحتملين لمجلس النواب حتى الآن 123 مشرحا محتملا على مستوى المستشفيات التى حددتها الهيئة بالمحافظة.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بدء توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح داخل مصر فى انتخابات مجلس النواب، بعدد من المستشفيات داخل كل محافظة للتسهيل على المرشحين لسرعة إنهاء أوراقهم لخوض سباق الانتخابات المقبلة.