مواطن يسدد 33 مليون جنيه قيمة التصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:21 م
جمال نور الدين
جمال نور الدين
شيماء حسن
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قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار المتر للتصالح في مخالفات البلاد في القرى إلى 50 جنيه ضاعف من إقبال المواطنين على التصالح.

وأضاف "نور الدين" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد، أن أغلب المخالفات عبارة عن تعديات على أراضي زراعية أو جهات ولاية أو مخالفات البناء، موضحًا أن هناك بعض المخالفات المتعلقة بالسلامة الإنشائية وهي من المخالفات المحظور التصالح فيها.

وأشار إلى أنه تم تخفيض أسعار التصالح من 25 إلى 40%، مؤكدًا أن تسجيل البيانات ودفع مقدم جدية التصالح الكترونيًا ساعد على توفير الجهد والوقت على المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هناك مواطن قام بتسديد 33 مليون جنيه مخالفة تصالح لـ9 عقارات، لافتًا إلى أنه قام بتسديدها كاش وسيحصل على قيمة الخصم 25% التي حددها رئيس الوزراء لمن يقوم بسداد القيمة كاش.
وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..

- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

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