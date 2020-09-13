مصطفى محمد يحقق رقم مميز بهدفه في شباك الإنتاج الحربي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تمكن مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدف فريقه الوحيد في شباك نادي الإنتاج الحربي وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة السابعة والعشرين.


وتعتبر تلك المباراة هي الثانية على التوالي التي يزور فيها مصطفى محمد شباك المنافسين حيث سبق وأن نجح في المباراة الماضية في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في شباك نادي سموحة في المباراة التي إنتهت بالتعادل 3-3.


وكانت المرة الأخيرة التي يتمكن اللاعب من زيارة شباك المنافسين في مباراتين متتاليتين منذ تسعة أشهر حيث سبق وان سجل في بيراميدز وطلائع الجيش يومي 12 و 16 ديسمبر بالجولة السابعة والثامنة من إنطلاقة الدوري المصري.


وبهذا الهدف رفع صاحب الثلاثة وعشرين عاماً رصيده من الأهداف إلى الرقم 9 ليصبح على بعد هدف من محمد شريف وصيف هدافي الدوري خلف المتصدر عبدالله السعيد نجم بيراميدز.

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مصطفى محمد الزمالك الإنتاج الحربي

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