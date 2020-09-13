وزير الرياضة: لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء و18 وزير لمتابعة الاستعداد لكأس العالم لكرة اليد

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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر استطاعت الانتهاء من تنفيذ المنشآت التي ستقام عليها بطولة كأس العالم لكرة اليد وبمستوى عالي، وذلك في ظل ظروف جائحة كورونا.



وأشار "صبحي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على تذليل أي عقبات تواجههم، منوها بأن هناك لجنة عليا لمتابعة الاستعداد للبطولة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية 18 وزير.



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أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن مواعيد مباريات الدور الأول للمجموعات الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي ستستضيفها مصر في نسختها الـ27، خلال الفترة من 13 يناير المقبل وإلى يوم 31 من ذات الشهر.



ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات ببطولة مونديال كرة اليد بدأ من يوم 14 يناير 2021 وحتى يوم 19 يناير 2021.



وسيفتتح المنتخب المصري مبارياته ببطولة العالم لكرة اليد بمواجهة المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية يوم 13 يناير 2021، على صالة استاد القاهرة.



ثم سيكون الفراعنة على موعد مع فريق التشيك يوم 16 يناير، على أن يختتم مبارياته في مرحلة المجموعات، يوم 18 يناير أمام منتخب السويد.



وستقام مرحلة المجموعات على 4 صالات، حيث ستقام مباريات المجموعة السابعة "مجموعة مصر"، ومباريات المجموعة الرابعة، على صالة استاد القاهرة الرياضي.



فيما تستضيف الصالة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، مباريات المجموعتي الأولى والخامسة، على أن تقام مباريات المجموعة الثانية والسادسة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والمجموعتي الثالثة والثامنة على صالة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.



وستنطلق منافسات الدور الرئيسي ببطولة كأس العالم لكرة اليد، يوم 20 يناير على ان تختتم منافسات هذه المرحلة يوم 25 يناير، وستقام على 3 صالات وهم العاصمة الادارية الجديدة، استاد القاهرة الرياضي، ومدينة 6 أكتوبر.



فيما ستقام مباريات كأس الرئيس والتي ستكون بين أصحاب المركز الرابع في المجموعات الثمانية، بدأ من يوم 21 يناير، وتختتم يوم 27 يناير بمواجهة تحديد بطل كأس الرئيس، ومن المقرر أن تحتضن منافسات هذه المرحلة صالتي العاصمة الادارية الجديدة والصالة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.



وستلعب مباريات دور الثمانية بالبطولة يوم 27 يناير 2021 على صالات استاد القاهرة والعاصمة الادارية و6 أكتوبر الجديدة، على أن تنطلق منافسات نصف النهائي يوم 29 يناير 2021.



ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة مونديال كرة اليد، يوم 31 يناير المقبل على صالة استاد القاهرة الرياضي.

