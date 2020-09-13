قامات الإذاعة.. صاحبة قرار ترجمة الأفلام الأجنبية في التليفزيون.. ما لا تعرفه عن سامية صادق

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قامات الإذاعة اليوم عن الإعلامية الكبيرة سامية صادق، صاحبة قرار ترجمة الأفلام الأجنبية في التليفزيون المصري.



سامية صادق من مواليد 1 مارس 1929 بمحافظة القاهرة. حصلت علي ليسانس آداب قسم إنجليزي من جامعة القاهرة عام 1950 ودبلوم معهد الإذاعة عام 1952، ثم دبلوم عالٍ من مركز الدراسات الاجتماعية بشيكاغو عام 1980.



صاحبة الصوت الذهبي، الذي اعتاد على سماعه كبار النجوم أمثال محمد عبدالوهاب ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم وغيرهم، هي صاحبة البرامج الإذاعية والتلفزيونية ذات الجمهور العريض بمختلف فئاته، "ما يطلبه المستمعون" و"فنجان شاي" و"روائع النغم"



عملت بالإذاعة كمذيعة فى عام 1950، ثم مديرًا لإدارة المنوعات عام 1954، ثم مديرًا للبرنامج العام ثم رئيسًا للشبكة الرئيسية بالإذاعة وفى تلك الفترة ارتبط اسمها بالعديد من البرامج الإذاعية الناجحة.



أجادت إلقاء الشعر فجمعت حولها عشاق سماع القصيدة العربية لتعويض ما فاتها من دراسة الشعر العربي وأوزانه وقوافيه، كما درست الشعر الإنجليزي، وإلى جانب ذلك فهي صاحبة تاريخ إعلامي طويل وكان لها وجهة نظر في نجاح الإعلام الصهيوني وتفوقه على الإعلام العربي ذكرتها في أثناء حوارها الصحفي مع جريدة الأهالي في ديسمبر 2001.



وقالت سامية صادق، إن اليهود يسيطرون على وسائل الإعلام الأمريكية والأوربية فضلًا عن سيطرتهم على الاقتصاد الأمريكين ولهم ثقل سياسي كبير ودور فاعل في اختيار رئيس الدولة، موضحة أنه إذا ما استطاع العرب والمسلمون أن يتكاتفوا ويكونوا لوبي عربي له وسائل إعلامية قوية متصلة بالوطن الأم ومتسقة بين الإعلام الإقليمي والخارجي ففي هذه الحالة سينجح إعلامنا في توصيل قضايانا بصورة إيجابية، ولفتت إلى أن اللوبي اليهودي ليس إعجازًا فنحن في حاجة إلى الإرادة وتفعيل دورنا.



وفي أثناء رئاستها للتليفزيون المصري ساهمت سامية صادق في إنتاج العديد من الأعمال الدرامية الهادفة مثل مسلسل "رأفت الهجان" ومسلسل "هو وهي" للنجمة سعاد حسني و"ألف ليلة وليلة" والجزء الثاني من "الشهد والدموع" وبرنامج "المسحراتي"، وغيرهم.



عن قرارها ترجمة الأفلام الأجنبية، قالت: "كنت أرى الأفلام مكتوبًا عليها ترجم في الأردن أو لبنان، وتساءلت هل لا نملك مترجمين، وفي أول اجتماع للجنة الإشراف كان المهندس عبدالسلام خليل هو نائبي، وسألت عن موضوع الترجمة، فأخبرني بأن الجهاز الخاص بترجمة الأفلام ثمنه مرتفع، فقررت تمرين المترجمين العاملين في التليفزيون واستعنت بتليفزيون الأردن واشترينا الجهاز".



وأضافت: "عندما كنت أجلس مع أصدقائى لمشاهدة فيلم أجنبي مكتوبًا عليه تمت الترجمة بجمهورية مصر العربية، أضحك كده وأقول يا عيني عليكي يا سمسم".



وكان للكابتن عادل الشريف، زوج سامية صادق دورا كبيرا في حياتها حيث كان رجل ناجح ومتحرر ويكره القيود فأعطاها مساحة حرية واسعة، فكان يقابلها بوجه بشوش عندما تأتي متأخرة في أثناء تسجيل برامجها، وكانت تقول عنه إذا كان وراء كل رجل عظيم تقف امرأة ووراء كل امرأة ناجحة يقف رجل مستنير.



تقلدت منصب رئيس التليفزيون المصري، وبعدها انتقلت للعمل مستشارًا إعلاميًا لوزير الهجرة.



شاركت في عدد من المؤسسات الخدمية أبرزها "جمعية التبرع بالدم"، "مجلس إدارة الهلال الأحمر"، "جمعية أصدقاء المرضى"، "الجمعية المصرية للأمم المتحدة"، وغيرها.



نالت العديد من الأوسمة والتكريمات، أبرزها "درع نقابة الأطباء"، "درع القوات المسلحة ودرع القوات الجوية عام 1973"، "شهادة تقدير وميدالية ذهبية من اليونسيف"، وشهادة التقدير المخصصة لليوم العالمى لمنع التدخين عام 1989.



أصيبت بجلطة في المخ، ونُقلت على أثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، توفيت بعد 4 أيام، وتحديدًا يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017، عن عمر يناهز 88 عامًا.

