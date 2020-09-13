نجم ريال مدريد بديل سانشو في مانشستر يونايتد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لتدعيم خط هجومه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية للمنافسة بقوة في بطولات الموسم الحالي.


وأفادت صحيفة أكسبريس البريطانية بأن مانشستر يونايتد أصبح محبطاً في سعيه وراء التعاقد مع جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد قد يوجه أنظاره نحو التعاقد مع الويلزي جاريث بيل في حال فشله في التعاقد مع سانشو بسبب مطالب بروسيا دورتموند المادية.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جاريث بيل لا يعتبر الوحيد الذي يحظي بإهتمام مانشستر يونايتد، حيث أن النادي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد الإسباني كبديل لسانشو.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بروسيا دورتموند يطلب حوالي 120 مليون يورو مقابل التخلي عن سانشو ولكن إدارة الشياطين الحمر لا ترغب في دفع هذا المبلغ في ظل الأزمة الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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