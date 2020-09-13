أحمد حسن يوجه رسالة نارية إلى صالح جمعة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


أبدى أحمد حسن قائد منتخب مصر استيائه الشديد من تمسك النادي الأهلي بـ"صالح جمعة" رغم تعدد أزمات اللاعب في السنوات الماضية.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع بعر راديو : "صالح جمعة لاعب لديه إمكانيات كبيرة، ولكن إلى متى سيظل في دوامة الأزمات، ومستغرب للغاية من تمسك الأهلي به".

وأضاف: "5 سنين مع الأهلي شارك في 70 مباراة فقط، ومن بين تلك المباريات شارك على أجزاء بسيطة من المباراة، ولم يشارك سوى في دقائق معدودة أمام المصري البورسعيدي هذا الموسم".

وتابع الصقر: "فهل الأهلي يتمسك بوجوده خوفا من رحيله للزمالك؟، النادي لم يستفد بوجوده طيلة الفترة الحالية، رغم أنه لاعب موهوب".

وواصل: "طوال السنوات الخمس الماضية لم يشارك سوى في عدد قليل، ولابد من أن يراجع النادي الأهلي نفسه في ملف صالح جمعة، حتى أن فايلر خرج في تصريحات وأكد عدم احتياجه له".

وأكمل: "صالح جمعة محتاج يساعد نفسه أولا، ولا أعرف أين مشكلة اللاعب حتى الآن".

وأتم: "حسام البدري أكثر من أعطى فرصة لصالح جمعة في المباريات، ومع فايلر لم يشارك سوى في 6 دقائق أمام المصري، ما يحدث من جانب اللاعب أمر لا يمت للاحتراف بصلة".

أخبار تهمك

تعرف على حقيقة زيادة الضرائب في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 3 ساعات

مهاجم الرجاء على رادار الأهلي

منذ ساعة و نصف

أحمد حسن يوجه رسالة نارية إلى صالح جمعة

منذ 38 دقيقة

الساحر الهولندي يقترب من ارتداء قميص برشلونة

منذ 41 دقيقة

فايلر يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

منذ حوالي 5 ساعات

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ حوالي 6 ساعات

محاولة أخيرة من الزمالك لحسم صفقة الهداف

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أهلي جدة يُحدد شروطه المالية لبيع يوسف بلايلي للأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ ساعة و 9 دقيقة

مانشستر سيتي يتدخل لقطع الطريق على ريال مدريد في صفقته المنتظرة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ ساعة و 21 دقيقة

بيانيتش يستقر على رقم قميصه الجديد مع برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:06 م

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

08:18 م

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

08:30 م

الساحر الهولندي يقترب من ارتداء قميص برشلونة

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟