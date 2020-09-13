في ذكرى ميلاده.. تعرف على بداية رياض القصبجي الفنية.. و أول آجر يتقاضاه

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير رياض القصبجي، الشهير بـ"الشاويش عطية" الذي ترك علامة مميزة في زمن الفن الجميل.

رياض محمود حسن القصبجي، وُلد بمدينة جرجا في محافظة سوهاج عام 1903، وبدأ حياته كمحصل في السكة الحديد، ورغم أنه لم يلتحق بالتعليم، إلا أنه استطاع أن يتعلم القراءة والكتابة، وكان يمارس رياضتي رفع الأثقال والملاكمة.

وفي أحد الأيام نصحه زملاؤه بالسفر إلى القاهرة والعمل هناك، على الرغم من اشتراكه في جماعة التمثيل بالسكة الحديد في ذلك الوقت.

الدافع الحقيقي لسفره للقاهرة كان الهروب من الثأر، وعندما قرر السفر كانت وجهته مدينة الأسكندرية، حيث أقام بمنزل مقابل لمنزل “ريا وسكينة ” الشهير، ثم ترك الأسكندرية ليصل إلى القاهرة، وهناك تعرف على الفنان محمود شكوكو، الذي اقتنع بموهبته الفنية، وقدمه للفنان علي الكسار ليعمل ضمن فرقته.

بالفعل عمل بالفرقة وكان أول فيلم له "سلفني 3 جنيه"، وتقاضى فيه أجرًا قيمته 50 قرشًا، بعد ذلك بفترة قصيرة تعرف على الفنان إسماعيل ياسين، ومجموعة من الوسط الفني في ذلك الوقت، ثم تعرف على فوزي الجزايرلي وعبدالرحمن رشدي، إلا أن الانطلاقة الحقيقية للقصبجي كانت في المشاركة في سلسلة أفلام إسماعيل ياسين، واشتهر في ذلك الوقت بالشاويش عطية.

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