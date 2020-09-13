الحكومة الإسرائيلية تعلن فرض إغلاق كامل لـ3 أسابيع بسبب كورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
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أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، الموافقة على فرض أغلاق كامل لمدة 3 أسابيع لمواجهة الانتشار الحاد لفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

 

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد تمت الموافقة على الإجراء الجديد بعد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد -19 في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى الانتقادات التي طالت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب إدارته لأزمة جائحة كورونا والاقتصاد الذي يعاني من الآثار السيئة للوباء.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 29,103 مليون إصابة، بينهم أكثر من 926 ألف حالة وفاة، وأكثر من 20,942 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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