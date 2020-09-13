بسب السلبيات والغياب عن العمل.. إحالة ٨٥ طبيب والموظفين بالجزاير بلقاس للتحقيق

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شنت القيادات التنفيذية برئاسة مركز بلقاس في محافظة الدقهلية، جولة تفقدية تفتشية مفاجأة كشفت غياب ٨٥ من الأطباء بالوحدة الصحية والعاملين بالوحدة المحلية بالجوابر.



قامت الحملة بناء على تعليمات الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بشأن المرور على الوحدات الخدمية بالقري بنطاق المجالس القروية ومتابعة سير العمل بها.



ترأس الحملة المحاسب صلاح عبدالله، نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، وقام بجولة مرورية مفاجئة بالوحدة المحلية بالجزاير شملت المرور علي مكتب تموين قرية الجزاير ووحدة طب الأسرة والوحدة المحلية بالجزاير.



وقد أسفر المرور عن إحالة إحدى عشر موظف من الوحدة المحلية بالجزاير للتغيب عن العمل حتي تمام الساعة الثامنة والنصف، كما تم عرض مذكرة علي رئيس المركز للتشطيب على إثنان وعشرون من الطاقم الطبي بوحدة طب الأسرة بقرية الجزاير وذلك لعدم التواجد حتي تمام الساعة التاسعة والنصف، كما تلاحظ وجود بعض السلبيات لمستوى النظافة العامة بالوحدات الخدمية التي تم المرور عليها.



كما كشفت حملة مفاجئة علي الوحدة المحلية ووحدة طب الأسرة بالشوامي، التابعة لمركز ببقاس بمحافظة الدقهلية، تحويل ٢٠ موظف للتحقيق و٣٣ من الطاقم الطبي بوحدة طب الأسرة بالشوامي في الدقهلية.



قاد الحملة المهندس لطفي عباس نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، وقام ايضا نائب رئيس المركز بالاشراف ومتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بنطاق الوحدة المحلية بالشوامي، وذلك بوجود اشرف السعيد رئيس الوحدة المحلية بالشوامي





وعلي صعيد اخر قررت رحاب المزين رئيس مجلس مركز ومدينة أجا، في محافظة الدقهلية، إحالة اللجنه المسئولة عن التعاقدات، ومدير الشئون الإدارية وشئون العاملين، ومسئول النظافة من العاملين بالوحدة المحليه بطنامل للتحقيق.



وكانت قامت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة اجا، اليوم ويرافق احمد حجازى نائب رئيس المركز بتفتيش مفاجىء على الوحدة المحليه بطنامل.



وأسفر المرور المفاجىء؛ عن عدم وجود رئيس الوحده المحليه وقيامه بأجازة دون علم رئيس المركز، وبالمرور الميداني تبين وجود تجمعات وتراكمات وسوء حاله النظافه العامه بالقريه، وتم المرور على المحلات التجاريه الصناعيه تبين عدم عقود نظافه معهم لتعظيم الايرادات بصندوق النظافة.



وفي سياق ما سبق، أصدرت رحاب المزين تعليمات بتكليف ابراهيم بركات رئيس الوحده المحليه في ميت دمسيس، القائم بالاعمال الوحده المحليه بطنامل بجانب عمله لحين شغلها بالطرق القانونيه بعد العرض عي الدكتزر ايمن مختار محافظ الاقليم، وتحويل اللجنه المسؤوله عن التعاقدات والانشطة التجاريه ومسئول النظافه ومدير شئون العاملين ومدير الشؤون الاداريه بالوحده للتحقيق معهم بالشئون القانونيه برئاسه مركز ومدينة أجا.