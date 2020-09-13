صحة كفرالشيخ: توقيع الكشف على 1150 مواطن ضمن قافلة طبية (صور)

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
قامت مديرية الصحة بكفرالشيخ برئاسة الدكتورة سوسن سلام وكيل الوزارة، بتنظيم قافله طبيه يومى السبت والأحد، بمركز فوه، بقريه الفتوح فى 10 تخصصات طبيه ضمت الباطنة والأطفال والرمد والجراحه والجلديه والرمد والنساء والعظام والأسنان والأدوية متوفرة بعدد 153 صنف تغطى جميع التخصصات.

وأضافت وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه تم صرف 1150 تذكرة طبيه وتم تغطيه جميع أنشطه التثقيف الصحي والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وعمل تحاليل طبية للدم والمتوطنه.

كما تم عمل تقارير طبيه والعلاج على نفقه الدوله للمرضى المستحقين بالقافله وكذلك الاستبيان لمعرفه مدى انطباع المرضى عن الخدمات المقدمة بالقافله، وجاءت القافلة بناء علي توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 83261 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 148 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 100856 حالة من ضمنهم 83261 حالة تم شفاؤها، و5627 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
صحة كفرالشيخ: توقيع الكشف على 1150 مواطن ضمن قافلة طبية (صور)
صحة كفرالشيخ: توقيع الكشف على 1150 مواطن ضمن قافلة طبية (صور)
صحة كفرالشيخ: توقيع الكشف على 1150 مواطن ضمن قافلة طبية (صور)
صحة كفرالشيخ: توقيع الكشف على 1150 مواطن ضمن قافلة طبية (صور)
صحة كفرالشيخ: توقيع الكشف على 1150 مواطن ضمن قافلة طبية (صور)
صحة كفرالشيخ: توقيع الكشف على 1150 مواطن ضمن قافلة طبية (صور)
صحة كفرالشيخ: توقيع الكشف على 1150 مواطن ضمن قافلة طبية (صور)
صحة كفرالشيخ: توقيع الكشف على 1150 مواطن ضمن قافلة طبية (صور)

أخبار تهمك

الساحر الهولندي يقترب من ارتداء قميص برشلونة

منذ 41 دقيقة

أحمد حسن يوجه رسالة نارية إلى صالح جمعة

منذ 38 دقيقة

أهلي جدة يُحدد شروطه المالية لبيع يوسف بلايلي للأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر سيتي يتدخل لقطع الطريق على ريال مدريد في صفقته المنتظرة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ حوالي 6 ساعات

بيانيتش يستقر على رقم قميصه الجديد مع برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

فايلر يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة زيادة الضرائب في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

محاولة أخيرة من الزمالك لحسم صفقة الهداف

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ ساعة و 9 دقيقة

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة

منذ ساعة و 6 دقيقة

مهاجم الرجاء على رادار الأهلي

منذ ساعة و نصف

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:06 م

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

08:18 م

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

08:30 م

الساحر الهولندي يقترب من ارتداء قميص برشلونة

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟