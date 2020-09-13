صحة كفرالشيخ: توقيع الكشف على 1150 مواطن ضمن قافلة طبية (صور)

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قامت مديرية الصحة بكفرالشيخ برئاسة الدكتورة سوسن سلام وكيل الوزارة، بتنظيم قافله طبيه يومى السبت والأحد، بمركز فوه، بقريه الفتوح فى 10 تخصصات طبيه ضمت الباطنة والأطفال والرمد والجراحه والجلديه والرمد والنساء والعظام والأسنان والأدوية متوفرة بعدد 153 صنف تغطى جميع التخصصات.



وأضافت وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه تم صرف 1150 تذكرة طبيه وتم تغطيه جميع أنشطه التثقيف الصحي والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وعمل تحاليل طبية للدم والمتوطنه.



كما تم عمل تقارير طبيه والعلاج على نفقه الدوله للمرضى المستحقين بالقافله وكذلك الاستبيان لمعرفه مدى انطباع المرضى عن الخدمات المقدمة بالقافله، وجاءت القافلة بناء علي توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 83261 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 148 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 100856 حالة من ضمنهم 83261 حالة تم شفاؤها، و5627 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.