محافظ سوهاج: ندرس زيادة قيمة تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء (فيديو)



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "سوهاج من أول المحافظات التي قامت بتخفيض رسوم التصالح، وقيمة تخفيض الرسوم التي تصل إلى 10% تختص بالفئة أ التي تشمل أبراج عالية".



وأضاف "سندرس إمكانية زيادة قيمة تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء"، مؤكدا أن قيمة تخفيض رسوم التصالح تعد الأعلى بمحافظة سوهاج.



وأشار محافظ سوهاج إلى أنه تم تلقى ما يقرب من 36 ألف طلب تصالح.



وتابع "برنامج حياة كريمة موجه إلى 69 قرية خلال العام الجاري، فضلا عن دخول 5 قرى ضمن مشروع التنمية الريفية.



والحضارية"، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء العديد من المشروعات الخدمية للمواطنين، فضلا عن تطوير شامل لمستشفى دار السلام بسوهاج.



وأوضح محافظ سوهاج أنه يتم تنظيم للشباب للتعرف على المشروعات التي تنفذها المحافظة.





وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري





قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن هناك تقسم لكافة المدن إلى 3 مستويات فيما يخص رسوم التصالح في مخالفات البناء لمراعاة التفاوت والفئات الأكثر احتياجا.