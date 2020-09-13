في ذكرى ميلاده.. تعرف على نشأة وبداية إبراهيم سعفان الفنية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير إبراهيم سعفان، الذي قدم العديد من الادوار الكوميدية التي اشتهر بها.

ولد إبراهيم سعفان، في مدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية عام 1924، حصل على درجة البكالوريا، والتحق بكلية الشريعة جامعة الأزهر، بناءً على رغبة والده، وتخرج فيها عام 1957.

التحق كذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام1951، ثم حصل على وظيفة مدرس لغة عربية في وزارة المعارف.

أثناء دراسته بالمعهد الديني، كان يمثل، وأخرج عددا من المسرحيات، ما أثار حفيظة زملائه بالمعهد الديني، ولكنه أقنعهم في النهاية أن الفن رسالة.

بعد وفاة والده التحق بفرقة نجيب الريحاني المسرحية، ليصبح فيما بعد واحدًا من رموز الكوميديا في السينما المصرية، وظل عضوًا بالفرقة حتى وفاته.

لقبه البعض بـ”المحامي الفصيح”، بسبب شهرته بتجسيد شخصية المحامي، وصنفه بعض النقاد بأنه من بين أفضل 10 ممثلين جسدوا تلك الشخصية.

يعمل نجله "محمد"، وهو أصغر أبنائه، عازفا للقانون بدار الأوبرا المصرية.

توفي الفنان الكبير في 4 سبتمبر 1982، أثناء تواجده بإمارة عجمان الإماراتية لتصوير أحد المشاهد، عقب تعرضه لأزمة قلبية حادة.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحدد إستراتيجية ضم صلاح

منذ أقل من ساعة

مبلغ خرافي.. المقاصة تحدد سعر بيع محمد إبراهيم

منذ 35 دقيقة

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ حوالي 7 ساعات

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 5 ساعات

تأكد غياب نجم الزمالك عن مواجهة أسوان المقبلة في الدوري

منذ 33 دقيقة

أحمد حسن يوجه رسالة نارية إلى صالح جمعة

منذ ساعتين

نجم ريال مدريد بديل سانشو في مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

تعرف على حقيقة زيادة الضرائب في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الساحر الهولندي يقترب من ارتداء قميص برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. نادي عربي يغري نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:12 م

عاجل.. برشلونة يحدد إستراتيجية ضم صلاح

بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد

10:10 م

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

06:06 م

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

08:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟