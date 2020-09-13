المعاينة تكشف سبب حريق أعلى عقار مواجه لكلية التجارة في بين السرايات

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:39 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة، في السيطرة على حريق شب، بعقار مواجه لمبنى كلية التجارة جامعة القاهرة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي أن وحدة تكييف سقطت من أحد طوابق العقار بالمنور، ما أدي إلى نشوب الحريق وتصاعد الأدخنة الكثيفة إلى سطح العقار.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من أحد العقارات المواجه لمبني كلية تجارة جامعة القاهرة، بمنطقة بين السرايات، وسط المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتم السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة آخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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الكلمات المفتاحية

كلية عقار حريق الدفاع المدني

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