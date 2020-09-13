رانيا فريد شوقي تنشر صورة لوالداها وتعلق " الرياضة بالنسبة له كانت أساسية"

Advertisements

أحييت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكري وفاة والداها الراحل فريد شوقي بمشاركة جمهورها صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر فريد شوقي بالصورة وهو يمارس الملاكمة وعلقت قائله :"الرياضية بالنسبة له كانت أساسية البوكس والسباحة والشيش والكورة".



ويعرض حالياً للفنانة رانيا فريد شوقي مسلسل " قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.

