رانيا فريد شوقي تنشر صورة لوالداها وتعلق " الرياضة بالنسبة له كانت أساسية"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
أحييت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكري وفاة والداها الراحل فريد شوقي بمشاركة جمهورها صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر فريد شوقي بالصورة وهو يمارس الملاكمة وعلقت قائله :"الرياضية بالنسبة له كانت أساسية البوكس والسباحة والشيش والكورة".

ويعرض حالياً للفنانة رانيا فريد شوقي مسلسل " قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.

أخبار تهمك

مهاجم الرجاء على رادار الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 3 ساعات

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ حوالي 6 ساعات

محاولة أخيرة من الزمالك لحسم صفقة الهداف

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بيانيتش يستقر على رقم قميصه الجديد مع برشلونة

منذ ساعة

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر سيتي يتدخل لقطع الطريق على ريال مدريد في صفقته المنتظرة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أحمد حسن يوجه رسالة نارية إلى صالح جمعة

منذ 33 دقيقة

الساحر الهولندي يقترب من ارتداء قميص برشلونة

منذ 36 دقيقة

أهلي جدة يُحدد شروطه المالية لبيع يوسف بلايلي للأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

فايلر يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ ساعة

تعرف على حقيقة زيادة الضرائب في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة

منذ ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:06 م

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

08:30 م

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

08:18 م

الساحر الهولندي يقترب من ارتداء قميص برشلونة

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟